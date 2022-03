Redação Jornal do Tocantins

Sob a chuva repentina que caiu na manhã deste domingo, a primeira etapa do Campeonato Tocantinense de Ciclismo viu Alessandra Póvoa e Willians Bezerra conquistaram o lugar mais alto no pódio na categoria elite. A prova disputada na manhã deste domingo, no trecho norte da Avenida Teotônio Segurado, entres os correios e o Igeprev marcou a abertura da disputa pelo título da modalidade estrada.

Completaram o pódio da elite masculina o portuense Otávio Queiroz, em segundo e João Paulo, o terceiro. Nas mulheres, a segunda colocação ficou com Jorleane Lima e Jordana Rodrigues a terceira.

Confira todos os vencedores filiados à Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC).

Elite Feminino

1 - Alessandra Póvoa

2 - Jorleane Lima

3 - Jordana Rodrigues

4 - Suzane Falcão

5 - Geane Pereira

7 - Bruna Gomes

Master Feminino

1 - Leidiane Santos

2 - Patrícia Bezerra

3 - Mairan Hildenbrandt

Elite Masculino

1 - Willians Bezerra

2 - Otávio Queiroz

3 - João Paulo

4 - Vitor Firmino

5 - Pedro Henrique Teodoro

6 - Diego Pereira

7 - Sergio Nazeozeno

8 - Daniel Silva Santos

9 - Matheus Cunha

10 - Kennedy Santos

Master A Masculino

1 - Weric Gomes

2 - Fábio Ferreira

3 - Cristiano Barbosa

4 - Robson Viana

5 - Vinicius Pires

6 - Marcos Vinicius

7 - Renan Carvalho

8 - Fabrício Barcellos

9 - Helder Moreira

10 - João Batista

Master B - Masculino

1 - Glauber Nunes

2 - Júnior César

3 - Jean Pereira

4 - Guiherme Loureiro

5 - Adarciley Silva

6 - Luis Carlos Francisco

7 - Fabrícius Lopes

8 - Adriano Elciro

9 - Valteir Lima Gomes

10 - Alekissandro Alves

Master C

1 - Vanderlei Pereira

2 - Belmiro Gomes

3 - Pedro Clarentino

4 - Valdemir Lopes

5 - Orcalino Júnior

6 - Euvaldo Carvalho

7 - Luiz Meurer

Juvenil/Júnior

1 - Deyvid Rodrigues

2 - Felipe Brito

3 - Gabriel Oliveira

Peso Pesado

1 - Everton Meireles

2 - Geovan Araújo

3 - Jean Lucas

4 - Juliano Veiga

5 - Eduardo Paranaguá