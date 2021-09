Cerca de 140 ciclistas registrados na Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC) começam a disputa pelo título estadual de ciclismo de estrada na prova com largada marcada para as 15 horas deste sábado, na TO-050.

O percurso iniciará no km 1 da TO 050 na altura da Avenida JK até o trevo da LO-15 (nos dois sentidos). A segunda parte da prova será no domingo às 7 horas, com a prova em percurso maior (estrada). A rodovia ficará fechada nos dois sentidos.

Do Tocantins, Palmas tem a maior participação de atletas, com 65 inscritos, seguida por Gurupi (25), Araguaína (14), Paraíso (7), Dianópolis (5), Paranã (4), Formoso do Araguaia (3), Porto Nacional (3), Miranorte (2), Piraquê (2), Colinas (1), Miracema (1) e Peixe (1). Ciclistas de outros estados também participam, da Bahia, Barreiras (3), do Pará, Xinguara (3) e Codó, no Maranhão (1) e do interior paulista, de Santa Rita do Viterbo (1).

Confira o start list:

ELITE MASCULINO

ALVARO ALVES BARBOSA ALONSO (PIRAQUE TO )

BRUNO DA SILVA LEMOS (ARAGUAINA TO )

CAIO CESAR FERREIRA SANTOS (FORMOSO DO ARAGUAIA TO )

DANIEL SILVA SANTOS (PALMAS TO )

DIEGO PEREIRA DA CONCEIÇÃO (PARANA TO )

EVANDRO AMARAL (PALMAS TO )

GLAUBER NUNES FERREIRA BARBOSA (GURUPI TO )

JEOVÁ EMANUEL DE SOUSA PAIVA (PALMAS TO )

JOÃO PAULO (GURUPI TO )

JUNIO CESAR SOUZA VIEIRA (PALMAS TO )

KELVIL SANTOS LEMOS (ARAGUAINA TO )

KENNEDY SANTOS LEMOS (PIRAQUE TO )

LEANDRO SALIM KRAMP (PALMAS TO )

LEONARDO MOKFA (DIANOPOLIS TO )

MATHEUS CUNHA DOS SANTOS (PARAISO DO TOCANTINS TO )

PABLO RAFAEL BRITO MONTEIRO (XINGUARA PA )

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO LUSTOSA (GURUPI TO )

PEDRO HENRIQUE TEODORO OLIVEIRA (PORTO NACIONAL TO )

RAPHAEL MATOS SILVA (XINGUARA PA )

SERGIO NAZEOZENO DA SILVA (GURUPI TO )

VALTEIR LIMA GOMES (GURUPI TO )

VANDER DE MELO PRAXEDES (PALMAS TO )

VITOR FIRMINO BRANCO (XINGUARA PA )

WILLIANS BEZERRA DE ANDRADE JUNIOR (GURUPI TO )

ELITE FEMININO

ALESSANDRA PÓVOA ANTUNES LOUREIRO (DIANOPOLIS TO )

JORLEANE LIMA DA CUNHA (ARAGUAINA TO )

KEITE GOMES DOS SANTOS (PALMAS TO )

LEIDIANE SANTOS (LADY) (PALMAS TO )

MARISA ALVES MARTINS (GURUPI TO )

PAULA ROVANI (PALMAS TO )

SIMONE MUDESTO MACIEL VILANOVA (PARAISO DO TOCANTINS TO )

VIVIAN MARIA (DIANOPOLIS TO )

YANA CAMARGO (GURUPI TO )

JUNIOR-MASCULINO

ANTHONY GUIMARAES (PARANA TO )

ATHOS REGINO QUIXABEIRA (GURUPI TO )

CARLOS YURI CANTURIO ABREU (GURUPI TO )

GABRIEL (BARREIRAS BA )

LUCAS DAVID COSTA (PALMAS TO )

RICARDO NARCISO DIAS (PALMAS TO )

SALATYEL GALVÃO (DIANOPOLIS TO )

JUVENIL-MASCULINO

ANDRE ANDRADE CARDOSO (PARAISO TO )

DEYVID RODRIGUES DE SOUZA E SILVA (PORTO NACIONAL TO )

ELME COELHO OLIVEIRA (COLINAS TO )

ITALO MILHOMENS DA SILVA (GURUPI TO )

IURY TEIXEIRA LATORRACA JÚNIOR (PALMAS TO )

JOSUE TEIXEIRA FEITOSA JUNIOR (GURUPI TO )

OTÁVIO QUEIROZ DE SOUZA (PORTO NACIONAL TO )

RICHARD FERREIRA MONTEIRO (PALMAS TO )

SAMUEL ALVES DOS SANTOS (PARANA TO )

THIAGO COSTA DE OLIVEIRA (PALMAS TO)

MASTER FEMININO

A

CRISTINA ARAÚJO (PALMAS TO )

SUZANE FALCAO NASCIMENTO (FORMOSO DO ARAGUAIA TO )

B

BRENDA APARECIDA MARTINS TOCANTINS (PALMAS TO )

PATRICIA BEZERRA DE MEDEIROS NASCIMENTO (PALMAS TO )

C

IVONETE MONTEIRO DE CASTRO (PALMAS TO )

MASTER A - MASCULINO

ADRIANO ELCIRO DE CASTRO LIMA (ARAGUAINA TO )

ALEXANDRE VALVERDE (PALMAS TO )

CHRISTIANO BARBOSA DE ABREU (ARAGUAINA TO )

DANIEL BORGES DE CARVALHO (PARAISO TO )

DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA AMARAL (PALMAS TO )

DARCISIO DE OLIVEIRA LIMA (GURUPI TO )

EMERSON CAMPOS (MIRANORTE TO )

FABIO FERREIRA TOSTA (MIRANORTE TO )

FAGNO ALVES FONSECA (PALMAS TO )

GLAICON (GURUPI TO )

HUMBERTO RODRIGUES CASTROVIEJO (ARAGUAINA TO )

JACSON GOMES (PALMAS TO )

JOAO BATISTA DAS DORES DE JESUS (PALMAS TO )

JONATHA MARCEL BOLZAN (PALMAS TO )

JUNIOR MENDES (PALMAS TO )

KEKA MITO (ARAGUAINA TO )

MARCOS AGEU GONÇALVES TELES (PALMAS TO )

MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA (PARAISO DO TOCANTINS TO )

MURILO MORAES REZENDE (PARAISO DO TOCANTINS TO )

ROBSON VIANA ACACIO (FORMOSO DO ARAGUAIA TO )

VAN BASTER OLIVEIRA PIMENTEL (GURUPI TO )

WANDERSON OLIVEIRA SA (PALMAS TO )

WERIC GOMES DE SOUSA (GURUPI TO )

MASTER B - MASCULINO

ALEX PEREIRA ALVES (BARREIRAS BA )

ALEXANDRE RODRIGUES SILVA (PALMAS TO )

ARLEY SCHWAB (GURUPI TO )

ARLINDO LIMA DE SOUZA (GURUPI TO )

CRISTIANO FREIRE DE ARAÚJO (MIRACEMA DO TOCANTINS TO )

CRISTIANO GONÇALVES DA SILVA (PALMAS TO )

DIEGO LIMA (PALMAS TO )

EDSON ROSENO VIANA GOMES (GURUPI TO )

FABRÍCIUS LOPES DA SILVA (GURUPI TO )

FERNANDO LUZ DIAS (PALMAS TO )

GUILHERME AIRES LOUREIRO (PALMAS TO )

IVAN BARBOSA DE ABREU (ARAGUAINA TO )

JEAN PEREIRA RODRIGUES (ARAGUAINA TO )

JONE SANTOS COSTA (PALMAS TO )

LENIS DE SOUZA CASTRO (GURUPI TO )

LEONARDO ASSIS MODESTO (BARREIRAS BA )

LUCIANO ANDRADE BEZERRA (ARAGUAINA TO )

LUZIMAR DIAS DOS SANTOS (ARAGUAINA TO )

NELMANALVESLIMA (PALMAS TO )

ROGÉRIO ALVES DE BARROS (PEIXE TO )

SAMUEL NASCIMENTO MARQUES (PALMAS TO )

SANZIO BANDEIRA DE SOUZA (PALMAS TO )

SIDNEY LEAL LOPES (GURUPI TO )

WALLISON BRIANEZI CAVAZZANI (PALMAS TO )

WEGNO DE JESUS LOPES COSTA (CODO MA )

WELITON SILVA SANTANA (PALMAS TO )

WILTON GUIMARAES (PARANA TO )

MASTER C - MASCULINO

ABRAHAM ZUNIGA (PALMAS TO )

ADEMIR RUAS DA SILVA (ARAGUAINA TO )

ARI LUSTOSA (DIANOPOLIS TO )

ARNOR RIBEIRO DOS SANTOS (PALMAS TO )

BELMIRO GOMES NETO (PALMAS TO )

DEUSDETH ALVES GLÓRIA FILHO (GURUPI TO )

EUVALDO CARVALHO (PALMAS TO )

GILSON DE OLIVEIRA LEMOS (ARAGUAINA TO )

JAMMIL PEREIRA DE SOUZA (PALMAS TO )

JOÃO CARLOS RESPLANDES MOTA (GURUPI TO )

ORCALINO JÚNIOR (PALMAS TO )

PEDRO CLARENTINO DE SOUSA (ARAGUAINA TO )

RICARDO PIMENTEL GARCIA (PALMAS TO )

ROGÉRIO SALTOSKI (PARAISO DO TOCANTINS TO )

SERGIO HENRIQUE MORAES LOPES (PALMAS TO )

VALDEMIR LOPES LIMA (GURUPI TO )

VANDERLEI PEREIRA (SANTA ROSA DE VITERBO SP )

TIME TRIAL - FEMININO

CRISTIANE BORGES (PALMAS TO )

DANIELA CRISTINA DE GODOY VITORIO (PALMAS TO )

KATIA FLEURY (PALMAS TO )

KELLY CALDEIRA CAVALCANTE DE MORAIS (PALMAS TO )

MARCIA FARIA (PALMAS TO )

NARA SUELY OLIVEIRA BANDEIRA (PALMAS TO )

SABRINA YURI HATAYAMA SHIRAISHI (PALMAS TO )

VANESSA OLIVEIRA NOVAIS (PALMAS TO )

TIME TRIAL - MASCULINO

ALEXANDRE RODRIGUES SILVA (PALMAS TO )

ALVARO MATTOS CUNHA NETO (PALMAS TO )

CHARLLES MARTINS PEREIRA BUENO (PALMAS TO )

CHARLSTON CABRAL RODRIGUES (PALMAS TO )

GUSTAVO MACHADO SALVIANO BARBOSA (PALMAS TO )

KLEYTON MATOS MOREIRA (PALMAS TO )

MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO (PALMAS TO )

MAURICIO PENTEADO CARDOSO (PALMAS TO )

SILVINO RODRIGUES (PALMAS TO )

TULIO CESAR DE OLIVEIRA (PALMAS TO )

VINICIUS SILVA SIQUEIRA (PALMAS TO )