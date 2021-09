Esporte Campeonato Estadual de Ciclismo começa disputa neste sábado, às 15 na TO-050 Rodovia ficará fechada nos dois sentidos na altura da JK até a LO-15 para a disputa de 140 atletas, neste sábado, a partir das 15 e amanhã, a partir das 7 horas

Cerca de 140 ciclistas registrados na Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC) começam a disputa pelo título estadual de ciclismo de estrada na prova com largada marcada para as 15 horas deste sábado, na TO-050. O percurso iniciará no km 1 da TO 050 na altura da Avenida JK até o trevo da LO-15 (nos dois sentidos). A segunda parte da prova será n...