Entre os dias 10 e 12 de março, Palmas receberá o 1º Top Team Katherine, campeonato de futevôlei que terá quatro etapas durante o ano, além da “grande final”. O torneio será realizado na Arena Katherine, na BR-110 e contará com mais de R$ 70 mil em premiação, duas motos e o cinturão dos grandes campeões.

As outras etapas da competição serão realizadas em maio, junho, setembro e novembro. O campeonato terá sete categorias: iniciante, feminino, série A, série B, série C, A com B e misto.

De acordo com o organizador da competição e proprietário da Arena Katherine, Júnior Vidovix, a ideia do evento surgiu a partir de um outro campeonato realizado por ele mesmo, mas de beach tennis. “Tive a ideia de replicar para a modalidade de futevôlei, visto que está crescendo muito no estado. A intenção é fortalecer o esporte, por isso serão quatro etapas, mais a grande final. Apenas uma não dá tanta visibilidade, tanto pro esporte quanto para os patrocinadores”, comenta Júnior.

O organizador também contou ao Jornal do Tocantins que duplas de Goiânia, Brasília, Pará, Maranhão e Bahia irão participar do torneio, além dos atletas regionais do Tocantins. “A expectativa é que a gente consiga atingir o público do Brasil inteiro”, finaliza.

Em relação a premiação, em cada etapa será totalizado R$ 15 mil, o que somará R$ 75 mil no final do Top Team. Em todas as categorias, com exceção da série A, o valor será o mesmo. Para o 1º lugar, será destinado R$ 1.000, para o 2º R$ 600 e 3º R$ 400.

Para os atletas série A, a dupla campeã levará R$ 1.500, seguida respectivamente por R$ 900 e R$ 600.

O valor da inscrição é de R$ 230 e pode ser realizada diretamente pelo telefone 63 99122-4884.

Confira a programação da primeira etapa:

10/03: Misto, às 19h;

11/03: Série C, às 13h;

Feminino, às 15h;

A com B, às 17h;

12/03: Iniciante, às 8h;

Série B, às 12h;

Série A, às 17h.