No próximo sábado, 25, será iniciada a primeira divisão Campeonato Chinês, no país que já foi epicentro da Covid-19. Entre os 30 jogadores brasileira que jogam na elite do país asiático, quem está ansioso para entrar em campo oficialmente é o tocantinense Ricardo Lopes. Natural de Nova Rosalândia, o atacante fechou com o Shanghai SIPG da China por três temporadas,

O time chinês pagou 5,4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) para tirar o jogador do Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul. Por lá ele fez parte do elenco que conquistou a Liga dos Campeões da Ásia. Depois disso, por três temporada seguidas virou protagonista do time e conquistou por três anos seguidos (2017, 2018 e 2019) o título da K-League. Ao todo, nas quatro temporadas que o atacante defendeu o Jeonbuk Motors disputou 124 jogos, conquistou 4 campeonatos, marcou 22 gols e por 22 vezes deixou os companheiros na boa para marcarem gols.

China

Ao lado dos brasileiros Hulk e Oscar, Ricardo Lopes diz que tem feito um trabalho duro e espera começar bem a competição. “A expectativa para o início do campeonato é o melhor possível. Passamos essas últimas semanas trabalhando muito visando esse retorno dos jogos. Estamos muito felizes com isso e motivados para que os próximos meses sejam de muitas conquistas para a nossa equipe. Queremos brigar pelo título do campeonato nesta temporada”, comenta.

O Shanghai SIPG tem feito amistosos antes do início do torneio nacional e Ricardo tem marcado belos gols nessa preparação. “Estou trabalhando para ajudar o clube. Lógico que estou muito motivado para jogar e fazer a minha história no clube. Estou motivado e querendo fazer grandes épocas aqui na China. Vou lutar para fazer história no futebol chinês”, finaliza.

Novo Formato

O Campeonato Chinês vai seguir um protocolo rígido em seu retorno. A primeira fase será dividida em dois grupos com oito times na cidade de Suzhou, e os outros oito ficarão em Dalian. Jogos sem torcida, longe de casa e em isolamento quase total.

Grupo A (sede em Dalian): Guangzhou Evergrande, Jiangsu Suning, Shandong Luneng, Henan Jianye, Dalian Pro, Guangzhou R&F, Shanghai Shenhua e Shenzhen FC.

Grupo B (sede em Suzhou): Shanghai SIPG, Beijing Guoan, Wuhan Zall, Tianjin Teda, Chongqing Dangdai, Hebei Fortune, Qingdao Huanghai e Shijiazhuang Ever Bright.

Os times vão se enfrentar dentro do próprio grupo. E os quatro melhores de cada chave avançam para a fase de mata-mata, ainda sem data definida. As duas cidades foram escolhidas pela situação mais controlada da pandemia.