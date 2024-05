Esporte Campeonato Brasileiro de Motocross destina doação às vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul Alimentos arrecadados no evento esportivo em Palmas serão distribuídos à população gaúcha vítimas da catástrofe natural

A 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross e a abertura do Campeonato Tocantinense, foram realizados nos dias 17 a 19 de maio, em Palmas, com um gesto de solidariedade. De acordo com a organização, aproximadamente 55 mil pessoas prestigiaram as provas nos três dias de competições, com a participação de pilotos de 12 países. Leia també...