Esporte Campeões olímpicos pela seleção brasileira de vôlei ficam sem time em meio à crise Superliga foi interrompida antes do fim e muitos atletas ficaram sem contrato após o fim do vínculo com os clubes

A crise no esporte provocada pela pandemia do novo coronavírus tem afetado cada vez mais as modalidades, que já passavam por momentos de incerteza após a queda de investimento depois dos Jogos Olímpicos do Rio. O vôlei teve a Superliga interrompida antes do fim e muitos atletas ficaram sem contrato após o fim do vínculo com os clubes. O problema atinge, inclusive, cam...