Será conhecido no final da tarde deste domingo, 9, o campeão da 31ª edição do Campeonato Tocantinense de Futebol Profissional deste ano. A última partida da final do Estadual acontece às 15h30, no estádio João Ribeiro, na casa do Tocantinópolis (TEC) que recebe o Capital para o duelo da volta da decisão.

No jogo de ida, o Tocantinópolis venceu o Capital, de virada, por 2 a 1 , no estádio Nilton Santos, em Palmas, no último domingo, 2. Essa vitória do TEC deixa o time mais perto de se tornar hexacampeão do Tocantinense. Por outro lado, caso o Capital reverta a vantagem e ganhe o jogo, o clube vai conquistar o seu primeiro título da elite do futebol.

Porém, o resultado do primeiro jogo da final garante ao Verdão do Norte jogar pelo empate para faturar o tricampeonato seguido e seu sexto na história do Futebol Tocantinense.

Já o Capital precisará vencer por dois gols de diferença para conquistar o título inédito do clube no tempo normal, ou devolver a diferença de um gol da derrota sofrida em Palmas e levar a decisão do título para os pênaltis.

Campanhas

Na história recente dos clubes o confronto é equilibrado, foram sete jogos de 2016 até 2023. Cada time venceu duas partidas e empataram três vezes.

O Tocantinópolis até agora disputou dez jogos no Tocantinense. Foram sete vitórias, três empates e nenhuma derrota. Tem o melhor ataque com 24 gols. Sofreu apenas três gols. E tem um dos artilheiros, Everson Bilal com seis gols.

O Capital também fez dez partidas, com duas vitórias, seis empates e duas derrotas. Marcou 12 gols e sofreu nove. Tony Love é o artilheiro do time com seis gols e divide o primeiro lugar do ranking do Estadual com Everson Bilal.

Escalações e Ficha Técnica

Tocantinópolis: Anderson Luiz; Marcinho, Marcos Arthur, Marcondi e Chico Bala; Xaves, Tiago Bagagem, Hiltinho e Andrezinho; Joel e Everson Bilal. Técnico: Jairo Nascimento.

Capital: Careca; Luiz Felipe, Washington, Kennerson e Bombado; Issac, Ryan e Kariri e Juninho; Elenilson e Tony Love. Técnico: Fabrício Carvalho.

Árbitro: Marcos Mateus (Palmas)

Assistente 1: Natal Ramos da Silva Júnior (Paraíso)

Assistente 2: Samuel Smith (Araguaína)

Quarto árbitro: Davi Almeida (Araguaína)

Quinto Árbitro: Helves Presley (Luzinópolis)