Esporte Campeão Pan-Americano estará em Palmas para desafio de tênis de mesa O Desafio do Saque acontecerá neste sábado (6), dois dos principais nomes da modalidade desafiarão a comunidade local na avenida JK

Acontecerá em Palmas o Desafio de Saque do Tênis de Mesa, que contará com dois dos principais nomes do tênis de mesa do Brasil. O campeão pan-americano, Gustavo Tsuboi e o atual campeão do Absoluto A no TMB Challenge Plus de Belém (PA), Israel Barreto. Conforme divulgado pela Federação Tocantinense de Desporto Escolar (FTDE), o evento ocorre neste ...