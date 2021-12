Esporte Campeão do Estadual Sub-20 será definido neste sábado Interporto e Capital fazem o duelo de volta no estádio General Sampaio

O estádio General Sampaio será palco neste sábado, 4, às 15h30, da grande decisão do Campeonato Estadual Sub-20. O Capital vai a campo após abrir vantagem por 2 a 0 no jogo de ida realizado no estádio Nilton Santos, na última quarta-feira. Os gols que garantiram a vitória do time de Palmas foram marcados por Caíque e Lucas. Na ida, o Rubro Negro do Tocantins acabou c...