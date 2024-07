Esporte Cametá vence o Tocantinópolis e entra no G-4 da Série D O Cametá-PA assumiu a 4ª colocação do grupo e jogou o Tocantinópolis para 5ª

Com dois gols de falta, o Cametá venceu por 3 a 1 Tocantinópolis, na tarde deste domingo (14), no Parque do Bacurau, em Cametá (PA).O jogo valeu pela penúltima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, antes da fase mata-mata. Com a vitória, o Mapará Elétrico foi aos 16 pontos e trocou de posição com o Tocantinópolis no G-4 do Grupo A2 – os times estão empatados com 16...