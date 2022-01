Esporte Camaleão do Sul está de olho na disputa do Campeonato Tocantinense Equipe do sul do estado vem sendo comandada pelo hexacampeão Carlos Magno

Após protagonizar a pior campanha do Estadual de 2021, o Gurupi já se movimenta para a temporada 2022. O clube reforçou o elenco na busca do heptacampeonato tocantinense e de olho nos passaportes para as competições nacionais: Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. Parte do elenco se apresentou esta semana no estádio Resend...