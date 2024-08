Esporte Caio Bonfim é prata e Brasil tem sua primeira medalha na marcha atlética Nesta quinta (1º), ele abriu o dia em Paris com a medalha de prata em uma disputa da marcha atlética 20km ditada por ele, que arriscou desde a largada e foi recompensado pela coragem

Caio Bonfim chegou lá. O maior nome da história da marcha atlética no Brasil agora é medalhista olímpico. Nesta quinta (1º), ele abriu o dia em Paris com a medalha de prata em uma disputa da marcha atlética 20km ditada por ele, que arriscou desde a largada e foi recompensado pela coragem. No fim, disputou ouro, prata e bronze com um equatoriano e um espanhol, sendo ...