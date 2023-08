A 6ª edição do Futebol Solidário superou a expectativa de arrecadação com mais de 100 toneladas de alimentos doados em troca de ingressos para os jogos com times de ex-jogadores, artistas e políticos. O evento, que tem o apoio do Grupo Jaime Câmara (GJC), ocorreu na noite deste sábado, 12, no estádio Nilton Santos, em Palmas.

O time com o lateral-direito Cafu (Gol) venceu a partida ao balançar a rede do adversário (Azul) oito vezes, quatro delas pelo ex-jogador que se tornou o artilheiro da partida. No mesmo time estava o organizador do evento, o senador Irajá, que fez o gol de abertura do jogo na cobrança de um pênalti. A equipe que perdeu (Azul) marcou seis gols durante o Futebol Solidário.

O autônomo Joviano Cruz, de 51 anos, levou a família toda para assistir o ídolo Cafu. "É uma satisfação muito grande poder assistir os ídolos jogarem novamente e apresentar para os filhos e netos. Todos estão gostando muito do passeio, mas com certeza, o gol maior é o da solidariedade", afirmou.

​Para o diretor geral do GJC no Tocantins, Paulo Ricardo Caragelasco, o evento se destaca não só por reunir personalidades, “mais do que trazer essa proximidade dos ídolos com os seus fãs está a importância em ajudar organizações beneficentes do estado por meio do esporte. Então, o Futebol Solidário tem uma relevância dentro do nosso calendário de eventos”, destacou Paulo Ricardo.

Entre os participantes estavam Amaral, Cafu, Lúcio, Ricardo Rocha, Júnior Baiano, Natanzinho, Reinaldo, Rogerinho R9, Nego do Borel, Petković, entre outros.

No final da partida, o ex-futebolista Lucimar da Silva Ferreira, mais conhecido como Lúcio, resumiu o evento ao dizer que a partida se tornou um “espetáculo bonito para Palmas em um grande evento de solidariedade ao próximo”, disse.

Doações

Todos os alimentos arrecadados serão destinados para mais de 40 organizações sociais, dentre elas estão a Associação Amigos dos Excepcionais (Apae), a Família da Esperança, a Meninas de Deus e o Mesa Brasil do Serviço Social do Comércio (Sesc).

Nas cinco primeiras edições, o Futebol Solidário arrecadou mais de 184 toneladas de alimentos não perecíveis, doados aos mais necessitados. A quinta edição conseguiu reunir mais de 35 mil pessoas.