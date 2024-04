O meia Bruno Moraes, de 34 anos, tem acordo encaminhado com o Tocantinópolis para o Brasileiro Série D 2024. O meia, campeão estadual com União em cima do Tocantinópolis, deve se apresentar ao clube no decorrer desta semana.

O elenco se reapresenta nesta segunda-feira, às 9h, após folga de oito dias. Além de Bruno Moraes, o defensor Emílio Santos, de 38 anos, ex- Parnahyba, também deve reforçar o Verdão. A diretoria faz mistério sobre os reforços.

Leia também:

CBF apresenta medidas de combate à manipulação de resultados para clubes das Séries C e D

Rally Jalapão 2024 abre inscrições; confira a programação completa

Bruno Moraes já teve a rescisão publicada no Boletim Informativo Diário (BID) e já pode ser regularizado pela equipe alviverde. Artilheiro do Tocantinense 2024, com quatro gols, o meia deve ser um dos principais reforços do Tocantinópolis para a competição nacional.

O ge apurou que o atual elenco tem contrato até dia 30 deste mês. São 33 atletas no grupo atual, mas alguns nomes não devem renovar para a disputa da competição nacional. Além de Bruno Moraes e Emílio Santos, outros nomes devem ser anunciados nos próximos dias.

Carreira de Bruno Moraes

Bruno Moraes já passou por Araguaína, Gurupi, Interporto, União, União da Madeira, de Portugal, Anapolina-GO, Brasília, Campinense, Ceilândia, entre outros. O meia foi campeão Tocantinense com o Interporto (2017) e com o União (2024).