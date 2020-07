Esporte Bruno é contratado para ser goleiro do Rio Branco-AC Jogador de 35 anos passou os últimos anos na cadeia após condenação por homicídio triplamente qualificado no caso envolvendo Eliza Samudio

O presidente do Rio Branco-AC, Neto Alencar, afirmou, na madrugada desta segunda (27), que o clube contratou o goleiro Bruno, ex-Flamengo, para o restante da temporada. O jogador de 35 anos, que passou os últimos anos na cadeia, estava sem clube após uma rápida passagem pelo Poços de Caldas. Em vídeo publicado no Instagram do clube, o dirigente classificou a nego...