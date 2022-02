Esporte Briga pela artilharia segue acirrada no Campeonato Estadual Média de gols anotados até agora é de 2,1 por partida

Enquanto os 10 times que estão na luta pelo caneco do Campeonato Tocantinense de 2022, brigam por pontos na tabela, os jogadores seguem na disputa pela artilharia. Até agora, o jogador Fernando, do Araguacema, é o artilheiro com dois gols anotados. Um deles foi um verdadeiro golaço. O jogador do Azulão do Norte caprichou na batida e fez uma pintura na vitória da equipe p...