Esporte Brasileitas Stefani e Pigossi levam o bronze e conquistam primeira medalha no tênis do país É a primeira medalha da história do Brasil no tênis em Olimpíadas. Elas derrotaram as russas Veronika Kudermetova e Elena Vesnina por 2 sets 1

Virou clichê dizer em Olimpíadas que um atleta "fez história". Mas seria uma injustiça com a dupla Luisa Stefani e Laura Pigossi não escrever que elas, sim, fizeram a delas nas Olimpíadas de Tóquio ao conquistar a primeira medalha olímpica do tênis brasileiro. Stefani, 23, e Pigossi, 26, levaram o bronze neste sábado (31) ao baterem as russas Veronika Kudermetova e Elen...