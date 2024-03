Esporte Brasileiros escapam de confrontos nacionais na fase de grupos da Libertadores Sorteio nesta segunda-feira (18) definiu as chaves da Libertadores e da Copa Sul-Americana

A Conmebol sorteou nesta segunda-feira (18) os confrontos da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. Com sete equipes do Brasil na competição, havia a possibilidade de duelos nacionais já na primeira fase, mas nenhum clube do país acabou se cruzando. Dos representantes do país, apenas Botafogo e Atlético-MG não eram cabeças de chave e poderiam cair nos grupos de Flu...