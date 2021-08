Esporte Brasileiro Thiago Braz conquista o bronze no salto com vara É a segunda medalha conquistada pelo Brasil no atletismo em Tóquio

Thiago Braz, campeão olímpico no Rio-2016, conquistou o bronze no salto com vara nas Olimpíadas de Tóquio-2020. O brasileiro atingiu a maca de 5,87 m na final da prova, disputada nesta terça-feira (3). Seguem na disputa o sueco Armand Duplantis, que lidera a prova com 5,92 m, e o norte-americano Christopher Nilsen, que também marcou 5,92 m em sua segunda tentativa. É a segunda m...