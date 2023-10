A capital tocantinense será tomada novamente por ciclistas do país inteiro para a disputa do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada (resistência e CRI - contrarrelógio) nas categorias master e Sub-30. É o segundo evento nacional sediado em Palmas organizado pela Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC) com supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). Em 2022, a cidade recebeu as provas de CRI e de resistência das categorias elite e sub-23. O evento começa a partir de quinta-feira, 12, com o congresso técnico às 18h30 no Select Hotel seguida pelas disputas até domingo, 15.

As provas de contrarrelógio (na sexta-feira) e de resistência no sábado para as categorias femininas e no domingo, as masculinas, serão disputadas em um circuito de 10 km na rodovia TO-050/010, no km 1 na altura da Avenida JK.

“Nós tivemos mais de 350 inscritos na prova de resistência e mais de 170 no contrarrelógio, ultrapassando as 500 inscrições de 25 estados brasileiros, o que indica o tamanho e a importância da prova para o calendário nacional”, destaca o presidente da FTC, Diogo Freitas.

Anfitriã da prova, a Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC) tem 70 ciclistas inscritos, seguida pela Federação Paulista, com 43, Rio de Janeiro com 35 e as federações Metropolitana de Brasília e a Goiana, ambas com 28 inscritos.

“É um grande evento, não é fácil trazer a realização para o Tocantins e nós temos várias atletas tocantinenses com condições de ganhar o título nacional, mas é preciso que a torcia compareça para prestigiar a prova e torcer pelos atletas”, completa Freitas.

A organização promete arquibancada coberta, praça de alimentação no local preparado para a largada e chegada das disputas.

A entrada é franca e qualquer pessoa pode assistir as provas. O local é o mesmo onde houve a disputa do Brasileiro de Estrada da Elite e Sub-23 no ano de 2022 e terá o trânsito fechado para veículos, que circularão pelas marginas leste e oeste da rodovia, até a altura da quadra 712 sul.

Confira a relação dos tocantinenses inscritos – por categoria

FEMININO

ADRIANA MARINHO RIBEIRO SILVA - MASTER A2 35-39 ALESSANDRA POVOA ANTUNES LOUREIRO- MASTER A2 35-39 AREANE MASCARENHAS DA SILVA- MASTER B2 45-49 BRUNA GOMES DA SILVA CAVALCANTE- MASTER B1 40-44 JANAINA DE SOUZA BARBOSA - MASTER A1 30-34 JORLEANE LIMA DA CUNHA- MASTER A2 35-39 JOYCE MARTINS ALVES SILVEIRA - MASTER B1 40-44 LEIDIANE SANTOS LIMA- MASTER B1 40-44 MARIANE HILDENBRANDT DINIZ- MASTER C1 50-54 MELCIANE HENRIQUE DA COSTA BENFICA- MASTER B1 40-44 SUELMA CUNEGUNDES ALVES- MASTER B1 40-44 SUZANE FALCAO NASCIMENTO - MASTER A2 35-39 WÊSLLA AGUIAR BATISTA- MASTER A2 35-39

MASCULINO