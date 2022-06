A prova de contrarrelógio do Campeonato Brasileiro de Ciclismo ocorreu na manhã desta quinta-feira, 23, para as categorias infanto-juvenil, juvenil, júnior, sub-23 e elite masculino e feminino e definiu Lauro Chaman e Ana Paula Polegatch os campeões da Elite, repetindo o resultado de 2021.

Lauro Chaman (Santos Cycling Team) fechou com o tempo de 38min48seg os 29,7km da prova que contou com 36 competidores e conquistou o tricampeonato. Cristian Egidio, da Swift Carbon Pro Cycling Brasil, levou a prata marcando o tempo de 39min40seg.

Vinicius Rangel, da Movistar Team, cravou 40min01seg para garantir a terceira posição na Elite e também a vitória na Sub23. Nesta categoria, o vice é Pedro Leme, brasileiro que integra a Equipe de Tropa (Portugal).Ele cruzou em 7º na elite com o tempo de 40min43seg

Ana Paula Polegatch fechou as duas voltas e 19,8 km em 28min53seg entre 25 participantes competiu. Tamires Radatz, do Avai/FME Florianópolis, registrou 29min30seg e conquistou a segunda colocação, seguida por Taise Benato, da Santos Cycling Team/Fupes, com 29min50seg na terceira posição.

Na categoria junior masculino o campeão é Pedro Miguel Freitas de Oliveira (Indaiatuba Cycling Team) com 26min46seg no percurso de 19,8 km. O tocantinense Otavio Queiroz, campeão brasileiro de MTB e da Taça Brasil, chegou em 12 com o tempo de 29min38seg.

O presidente da Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC) Diogo Freitas afirma ter expectativa de bons resultados para os nativos do estado na prova de resistência. "Hoje correram em desvantagem, por ser uma prova de contrarrelógio sem bikes próprias, mas amanhã quem sabe possamos conquistar medalhas por ser uma prova em igualdade de condições", avalia.

Demais pódios

Na junior feminino, Mayra da Costa e Silva (Santos Cycling Team/Fupes) com o tempo de 15min14seg. O total de 11 competidores disputaram e percorreram o total de 9,4 km.

Na categoria juvenil masculino a primeira colocação é de Luiz Fernando Bomfim de Almeida (avulso) com o tempo de 13min40seg. No total 21 competidores participaram e percorreram uma distância de 9,4 km.

Na categoria juvenil feminino a primeira colocação é de Catharine Ehrmann Vieira (Associação Ciclística Rolandense) com 15min35seg entre os 15 participantes.

Na categoria infanto juvenil masculino teve o primeiro lugar pertencente a Pedro Lucas Dourado da Silva (Strong Bike Coxim) com o tempo de 8min39seg. Competiram 15 ciclistas e percorreram uma distância de 6 km.

Na categoria infanto juvenil, a primeira colocação é de Manuella De Carvalho Maciel (Dubem Team) com o tempo de 9min37seg de 7 competidoras.

A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) em parceria com a Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC). O campeonato é considerado o mais importante da temporada nacional.

Nesta sexta-feira, 24, será realizada a prova de resistência para todas as categorias de base, a partir das 8 horas.