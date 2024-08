Esporte Brasileirão feminino: Palmeiras bate Cruzeiro e fica a um empate da semi O jogo da volta acontece na quarta-feira (28), no interior paulista. O vencedor se garante na semifinal contra o ganhador de São Paulo x Grêmio

O Palmeiras saiu na frente na briga por uma vaga nas semifinais do Brasileirão feminino. No estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), as palestrinas venceram o Cruzeiro por 2 a 1, neste domingo (25), pela ida das quartas de final e podem avançar com um empate em casa. Juliete marcou aos seis minutos de jogo, e Amanda Gutierres ampliou. De pênalti, Calhau descon...