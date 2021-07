Esporte Brasil vence o Egito no futebol masculino e se classifica à semi das Olimpíadas Na semifinal, a seleção brasileira irá enfrentar o vencedor do jogo entre Coreia do Sul e México, que se enfrentam em Yokohama. O Brasil tenta o bicampeonato olímpico no futebol masculino

Em um jogo de muita marcação, o Brasil venceu o Egito por 1 a 0, neste sábado (31), e agora disputa a semifinal do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio-2020. O jogo foi disputado em Saitama, no Japão. Na semifinal, a seleção brasileira irá enfrentar o vencedor do jogo entre Coreia do Sul e México, que se enfrentam em Yokohama. O Brasil tenta o bicampeonato olímpi...