Esporte Brasil vence México nos pênaltis e tenta bi olímpico no futebol A disputa do ouro será no próximo sábado, às 8h30 (horário de Brasília), em Yokohama

A seleção brasileira se classificou para a final do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Nos pênaltis, o Brasil venceu o México por 4 a 1. No tempo regulamentar e na prorrogação, a partida terminou empatada em 0 a 0. O jogo foi realizado em Kashima, no Japão. Agora, o Brasil tentará o bicampeonato olímpico consecutivo. No futebol masculino, apenas Grã-Br...