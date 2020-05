Esporte Brasil tem 9 candidatos a sediar finais da Libertadores e Sul-Americana até 2023 Arena da Baixada, Beira-Rio, Arena Corinthians, Morumbi, Mané Garrincha, Castelão, Arena Pernambuco, Maracanã e Fonte Nova disputam com estádios do Equador, Chile e Argentina

Ainda que com as suas competições de clubes interrompidas em função da pandemia do coronavírus, a Conmebol já planeja as próximas edições da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (14), então, anunciou os estádios que se candidataram a receber as decisões desses torneios entre 2021 e 2023. E nove deles são brasileiros: Arena da Baixada, Beira-Rio, A...