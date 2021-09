Esporte Brasil sofre contra Japão na Copa do Mundo de Futsal, mas vai às quartas Na próxima fase, a equipe terá pela frente a seleção do Marrocos, que eliminou a Venezuela na quarta-feira (22)

Em seu jogo mais acirrado na Copa do Mundo de Futsal, a seleção brasileira venceu o Japão nesta quinta-feira (23) por 4 a 2, de virada, e avançou às quartas de final da competição, disputada na Lituânia. Na próxima fase, a equipe terá pela frente a seleção do Marrocos, que eliminou a Venezuela na quarta-feira (22), com vitória por 3 a 2. O confronto será no doming...