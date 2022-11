Esporte Brasil fura ferrolho, ganha da Suíça e avança às oitavas da Copa do Catar Com gol de Casemiro, que acertou lindo chute de trivela, a seleção brasileira bateu os suíços por 1 a 0 e confirmou classificação antecipada à fase eliminatória do Mundial

Não faltou o tradicional sofrimento diante da Suíça, mas, com gol de Casemiro no final do 2º tempo, o Brasil venceu os suíços por 1 a 0, nesta segunda-feira (28), no estádio 974 (Doha, Catar). O resultado classifica, com uma rodada de antecedência, a seleção brasileira às oitavas de final da Copa do Catar. Com 6 pontos, o Brasil lidera o Grupo G da Copa e está c...