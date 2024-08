Esporte Brasil desencanta no vôlei, vence a 1ª e garante vaga nas quartas em Paris Adversário ainda não está definido, mas será a seleção de melhor campanha da fase de grupos. Jogos estão programados para segunda-feira (5), ainda sem horário definido

A seleção brasileira venceu sua primeira partida no vôlei masculino das Olimpíadas de Paris e garantiu sua classificação para as quartas de final, após bater os egípcios com tranquilidade. O Brasil não precisou fazer muitas contas para se classificar à fase de mata-mata. Com a vitória por 3 a 0 (parciais de 25 a 11, 25 a 13 e 24 a 15), o time do técnico Bernardinho avanço...