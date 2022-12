Esporte Brasil decide no 1º tempo, atropela Coreia do Sul e vai às quartas da Copa Com Neymar e ataque afiados, seleção samba diante dos asiáticos e pegará Croácia

Cerca de três horas antes da publicação deste relato, o ônibus da seleção brasileira chegava ao estádio 974, nesta segunda-feira (5), para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo contra Coreia do Sul que terminaria em 4 a 1 para o time de Tite. De dentro do veículo, em alto e bom som, os jogadores entoavam de músicas de torcida aos pagodes preferidos do gru...