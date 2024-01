Esporte Brasil de Ramon não encanta e faz da eficiência sua arma no Pré-Olímpico Ramon Menezes tem demonstrado que Endrick não é intocável em seu time. Ele substituiu a joia do Palmeiras nos últimos dois jogos no segundo tempo, mesmo tendo feito gol em um e dado assistência em outro

O "Ramonismo" da seleção brasileira, no Pré-Olímpico, parece já ter uma cara. E ainda que ela não tenha brilho, a equipe de Ramon Menezes mostra-se eficiente e com uma defesa sólida. CARACTERÍSTICAS DO RAMONISMO Eficiência sem brilho é a marca. A seleção brasileira ainda não teve uma grande atuação na competição. Foram três jogos sem brilho, mas com três vitó...