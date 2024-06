Esporte Brasil busca 10º título da Copa América, que pode ter despedidas de Messi e Suárez Pontapé inicial da competição será dado nesta quinta-feira (20), com Argentina x Canadá

As três seleções que mais ganharam a Copa América chegam à edição da competição que começa nesta quinta-feira (20), nos Estados Unidos, em momentos bastante distintos. Terceiro maior vencedor do torneio, com nove conquistas, a última delas em 2019, o Brasil está ainda na fase inicial do trabalho de Dorival Júnior, após a passagem desastrosa de Fernando Diniz, aposta...