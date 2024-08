Esporte Brasil bate República Dominicana, vai à semi e segue imbatível por 3º ouro Com show de Gabi e uma defesa sólida, o Brasil venceu a Rep. Dominicana por 3 sets a 0. Seleção verde-amarela tenta a sexta medalha de sua história

Sem perder nenhum set nas Olimpíadas de Paris, a seleção brasileira feminina de vôlei se classificou para as semifinais. Com show de Gabi e uma defesa sólida, o Brasil venceu a Rep. Dominicana por 3 sets a 0 (com parciais de 25/22, 25/13 e 25/17) e segue vivo na luta pelo tricampeonato olímpico. A seleção verde-amarela tenta a sexta medalha de sua história. O Bras...