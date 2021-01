Esporte Brasil avança no Mundial de Handebol mesmo sem vencer nenhum jogo Prejudicado por um surto de Covid no elenco e sem fazer nenhum jogo de preparação, a seleção brasileira levou um baile da Polônia, hoje, por 33 a 23

O Brasil teve mais sorte do que juízo na primeira fase do Mundial Masculino de Handebol. Prejudicado por um surto de Covid no elenco e sem fazer nenhum jogo de preparação, a seleção brasileira levou um baile da Polônia, hoje, por 33 a 23, e encerrou a primeira etapa com dois empates e uma derrota. Mesmo assim, avançou para a próxima fase. Pelo regulamento do Mun...