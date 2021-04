Esporte Branco, campeão mundial em 1994, deixa hospital após internação por Covid-19 O ex-jogador contraiu o vírus após integrar a delegação que viajou para os arredores do Recife para uma etapa de preparação no centro de treinamento do Retrô Futebol Clube

Interrnado por causa do coronavírus desde 17 de março, o ex-lateral esquerdo Branco, 56, campeão do mundo com o Braisl na Copa de 1994, nos EUA, recebeu alta neste sábado (3) e deixou o hospital. Durante a o período de internação, ele chegou a ser intubado, mas já havia deixado a UTI. A alta foi confirmada ao UOL Esporte por Jorge Pagura, coordenador médico...