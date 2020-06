Esporte Boxe retorna em junho com seis eventos do canal norte-americano ESPN Todos os eventos não terão presença de público. Serão cinco lutas em Las Vegas e outra na Cidade do México

O canal ESPN anunciou seis programações de boxe para o mês de junho. Cinco em Las Vegas, no Hotel MGM, nos Estados Unidos, e uma na Cidade do México. Todos os eventos não terão presença de público. Estes combates vão marcar o retorno do pugilismo, após o período de pandemia. O primeiro destaque, dia 9, é o norte-americano peso pena Shakur Stevenson, invicto em 13 lutas...