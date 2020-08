Esporte Bottas tem contrato renovado com a Mercedes até o fim de 2021 "Estou muito orgulhoso de representar essa grande equipe e a estrela de três pontas em nossa jornada juntos novamente no próximo ano", disse o piloto

A equipe Mercedes anunciou nesta quinta-feira (6) a renovação do contrato do piloto Valtteri Bottas por mais um ano na Fórmula 1. O finlandês vai disputar corridas pela equipe até, pelo menos, o final da temporada de 2021, como anunciou o comunicado do grupo. "Estou muito orgulhoso de representar essa grande equipe e a estrela de três pontas em nossa jornada jun...