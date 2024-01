Esporte Botafogo pede recuperação extrajudicial, e Justiça suspende dívidas por 90 dias A Justiça do Rio de Janeiro aprovou na segunda-feira, 8, pedido de recuperação extrajudicial do Botafogo e suspendeu por 90 dias o pagamento de dívidas pelo clube, que aponta dificuldades para lidar com um passivo superior a R$ 1 bilhão

O processo envolve as unidades associativas do clube, não a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) criada em 2022 para gerir o futebol —que fez em 2023 a melhor campanha de um primeiro turno na era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, mas despencou e terminou a competição em quinto lugar. A recuperação extrajudicial envolve apenas dívidas cíveis, de R$ 404 mi...