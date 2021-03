Esporte Botafogo massacra e bate o Castelo (TO) por 10 a 0 pela Copa do Brasil Sub-20 Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, recebeu jogo da primeira fase do torneio nesta quarta-feira, 10

Na sua primeira participação na Copa do Brasil Sub-20, os meninos do Castelo (TO) não conseguiram segurar o a equipe do Botafogo (RJ) nesta quarta-feira, 10, no confronto da primeira fase do torneio. Os cariocas derrotam a equipe de Gurupi, 10 a 0, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e avançaram para próxima fase da competição nacional. Segundo o regula...