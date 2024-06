Esporte Botafogo empilha chances, vence o Flu e dorme na liderança do Brasileiro O Botafogo teve 13 finalizações contra apenas uma do Fluminense. Tiveram ainda 15 cruzamentos diante de apenas três do Tricolor. Os números são da plataforma de estatísticas "Footstats"

A verdade é que 1 a 0 foi pouco. Com um amplo domínio e empilhando chances perdidas, o Botafogo venceu o Fluminense, no Nilton Santos, nesta terça-feira (11), com gol do zagueiro angolano Bastos, e irá dormir na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. Flu pode entrar no Z4 - Com mais uma derrota e estacionado nos seis pontos, o Fluminense pode t...