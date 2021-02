Esporte Botafogo apresenta Chamusca, que diz estar 'consciente dos desafios' O comandante, que chegou ao Rio de Janeiro na parte da manhã e conheceu a estrutura do clube, garantiu que, juntamente à diretoria, já analisa reforços e busca um elenco equilibrado

Marcelo Chamusca foi apresentado como novo técnico do Botafogo na tarde desta segunda-feira (22), três dias depois de ter sido anunciado pelo clube. Durante a primeira entrevista coletiva, ele afirmou saber o tamanho de desafio que terá pela frente, mas demonstrou estar animado como a oportunidade no time alvinegro. "Vou me dedicar diuturnamente para conquistarmos juntos...