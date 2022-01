O Botafogo apresentou oficialmente na tarde desta sexta-feira,7, seus dois primeiros reforços para a temporada de 2022: o atacante tocantinense Vinícius Lopes, de 22 anos, natural de Monte do Carmo, além do zagueiro Klaus, que vem do Ceará

“Acho que foi a oportunidade que eu tive de vir para cá e mostrar meu futebol. O clube está se reestruturando, pesou bastante na decisão de vir. Estou muito feliz e motivado. Os jogadores me acolheram bem, parece que estou aqui há muito tempo. Acredito que vou fazer muitos gols para ajudar a equipe“, afirmou o jogador tocantinense em entrevista ao site oficial do clube.

O atleta também falou em relação ao seu estilo de jogo. “ Sobre minhas características sou bem forte, rápido, gosto de receber em velocidade. Atuo tanto pela esquerda quanto pela direita, mas gosto de jogar mais centralizado, o mais perto do gol possível”, afirmou.

Cria da base do Goiás, Vinícius fez 18 partidas e marcou cinco gols no último ano. Em 2020, o atacante teve mais destaque, com seis gols e quatro assistências em 39 jogos pelo clube alviverde. Na virada de 2020 para 2021, o jogador sofreu uma lesão no ligamento do joelho, o que atrapalhou parte do ano para o atleta. No ano passado, não repetiu as boas atuações e decepcionou no Goianão. O jogador estava livre no mercado após não renovar com o clube goiano, onde foi revelado. Na Série B, acabou perdendo espaço no elenco e parou de ser sequer relacionado para os jogos.

“Em 2019 que eu estreei, mas em 2020 comecei a ser titular e ter mais a confiança do professor. Fiquei mais à vontade para jogar e fazer meus gols. Aqui já estou me sentindo muito bem, quando entrar nas quatro linhas acredito que farei muitos gols pelo clube. Estou muito feliz de vestir essa camisa, é uma oportunidade muito grande para mim. Vou retribuir bastante”, enfatizou o jogador tocantinense sobre sua evolução.

O atleta, natural da região central do Tocantins, também falou sobre suas primeiras impressões no clube carioca. “ Estrutura muito boa, campo muito bom. O clube tem vários objetivos para melhorar, mas já está muito bom. Fiquei feliz de treinar e já ser apresentado.

Vinicius Lopes vestiu a camisa oficial do Botafogo pela primeira vez na coletiva do clube, e foi elogiado pelo diretor de futebol Eduardo Freeland. “Vinicius Lopes tem sua formação no Goiás, tem grande potencial, já mostrou seu valor inclusive disputando jogos importantes e fazendo gols em adversários de nível na Série A. Acreditamos muito que vai contribuir, fazer gols, desfilar seu futebol e mostrar seu potencial ”, afirmou.

Outro jogador tocantinense no Botafogo é Luiz Fernando. O jogador é natural de Tocantinópolis, região do Bico do Papagaio, e estava emprestado para o Grêmio. O atleta foi liberado pelo time gaúcho antes mesmo da campanha do rebaixamento chegar ao fim, na última rodada do Brasileirão. O futuro do atacante é incerto por enquanto.