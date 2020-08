Esporte Botafogo é dominado, mas arranca empate com RB Bragantino na estreia Cariocas conseguem empate no fim na estreia da equipe no Brasileirão

O Botafogo estreou nesta quarta-feira (12) no Campeonato Brasileiro. O time foi dominado pelo RB Bragantino, que abriu o placar e perdeu várias outras oportunidades de ampliar. No fim, os cariocas arrancaram empate por 1 a 1 e ficaram satisfeitos com o resultado, já que mandou o time para a defesa. Alerrandro e Matheus Babi marcaram os gols. Com um jogo a menos,...