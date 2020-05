Esporte Borussia x Bayer Leverkusen: partida do campeonato alemão terá torcedores de papelão A iniciativa é de um grupo de torcedores, que vai distribuir 13 mil cartazes

Vai ter torcida no Campeonato Alemão, mas será em uma arquibancada preenchida com fãs de papelão. Mesmo com portões fechados - devido às medidas sanitárias para evitar o contágio do novo coronavírus (covid-19) -, o estádio Borussia Park, não vai ficar vazio para o confronto deste sábado entre o Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen, pela 27ª rodada da Bundesliga. A inicia...