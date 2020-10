Esporte Bolsonaro veta pagamento de R$ 600 a atletas afetados pela pandemia O texto previa o pagamento do benefício em três parcelas ao trabalhador ligado ao setor esportivo que cumprisse uma série de requisitos, como ter atuado na área esportiva nos últimos 24 meses, não ter emprego formal e não receber o Bolsa-Atleta

