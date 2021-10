Esporte Bolsonaro diz não ter visto Santos por falta de passaporte da vacina; clube nega contato Fontes ligadas ao Santos disseram, no entanto, que Bolsonaro não entrou em contato e que eles não recusariam um convite para o presidente assistir ao jogo contra o Grêmio na Vila Belmiro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que afirma não ter se vacinado contra a Covid-19, reclamou a apoiadores que não pôde assistir ao jogo do Santos neste domingo (10) no estádio por não ter o passaporte da vacina. "Por que cartão, passaporte da vacina? Eu queria ver o jogo do Santos. Agora me falaram que tem que estar vacinado. Por que isso? Eu tenho mais a...