Bolsonaro anuncia indulto da Rússia a ex-motorista de Fernando De acordo com o presidente, o voo de retorno de Robson será na quarta-feira (5)

O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo (2) que a Rússia concedeu indulto ao motorista Robson Oliveira, preso no país desde março de 2019. O anúncio foi feito no portão do Palácio da Alvorada. Robson era motorista do jogador brasileiro Fernando Lucas Martins, que atuava no Spartak Moscou à época. Ele viajou à Rússia transportando um remédio controlado para o sogr...