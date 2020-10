Esporte 'Bolha' da NBA contra a Covid-19 é sucesso de difícil repetição Em mais de cem dias, houve zero caso de Covid-19 no ambiente de proteção contra a doença criado pela liga norte-americana no complexo da Disney

Interrompida por quatro meses e meio pela pandemia do novo coronavírus, a temporada da NBA foi retomada e concluída em uma experiência sanitária que se mostrou muito bem-sucedida. Em mais de cem dias, houve zero caso de Covid-19 no ambiente de proteção contra a doença criado pela liga norte-americana no complexo da Disney. A "bolha", como se convencionou chamar o es...