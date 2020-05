Esporte Bicampeão olímpico, Serginho se aposenta do vôlei aos 44 anos Um dos jogadores de confiança do técnico Bernardinho, Serginho deixou de atuar pela seleção após a Olimpíada do Rio

Um dos maiores nomes da história do vôlei decidiu abandonar as quadras. O libero Serginho, de 44 anos, confirmou a sua aposentadoria, deixando o esporte tendo no currículo quatro medalhas olímpicas, sendo duas de ouro, conquistadas em 2004 e 2016. "Hoje poder parar, para mim é a melhor coisa do mundo. Poder encerrar a carreira e dizer que tudo valeu a pena. Cada ...