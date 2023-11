Ciclista bicampeão mundial em título conquistado na prova de Cross Country Maratona (XCM) em Glasgow (Escócia) neste ano, Henrique Avancini ((Caloi Henrique Avancini Racing), de 34 anos, será a estrela de um encontro com ciclistas tocantinenses nesta quarta-feira, 8 de novembro, em uma loja especializada na capital.

Ciclista desde os 8 anos, Avancini venceu o campeonato brasileiro de mountain bike por 23 vezes desde a categoria infanto-juvenil e conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de MTB por quatro oportunidades.

O piloto conquistou o primeiro título mundial em 2018, em Val di Sole, na Itália, também na prova de Mountain Bike Maratona (XCM). Neste ano, após repetir o feito inédito anunciou sua aposentadoria do ciclismo profissional, em agosto deste ano, ocasião em que lançou o documentário “O meu motivo”.

Após o anúncio, o atleta se despediu do circuito mundial da categoria cross country olímpico (XCO) ao disputar a etapa da Copa do Mundo em Snowshoe, nos Estados Unidos no dia 1º de outubro, vencida pelo francês Jordan Sarrou (BMC). Henrique Avancini chegou na 25ª posição.

Quinze dias depois, se despediu do MTB Festival na etapa disputada em Mairiporã (SP),mas teve um pneu furado, perdeu tempo e a prova acabou vencida por José Gabriel (Oggi Bike).

Sua última prova foi disputada na Bahia, na Brasil Ride, a maratona mais tradicional do país. Henrique Avancini ficou com o vice campeonato da prova vencida pelo português Tiago Ferreira.

Segundo a organização, o piloto participará de uma roda de conversa e interação com os amantes do mountain bike no Tocantins. "São esperados mais de 500 ciclistas para essa festa de confraternização de todos os grupos de pedal, em que o esporte é grande protagonista da noite" afirma o lojista Marcelo Leão, vice-presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e anfitrião do encontro, que será animado pela banda Projeto 1 + 1. A entrada é franca.